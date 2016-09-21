關島熱帶性低氣壓形成 下週影響台灣
位在關島附近的熱帶性低氣壓今天上午8時形成，中央氣象局認為週末發展為今年第17號颱風梅姬可能性大，下週不排除影響台灣天氣。
中央氣象局觀測，今天上午8時，關島東方海面有一個熱帶性低氣壓形成，目前距離台灣3500公里，可能在週末發展為今年第17號颱風（Megi，南韓命名），但本週對台灣天氣無影響。
中央氣象局預報員徐仲毅今天表示，這個熱帶性低氣壓可能在週五、週六發展為颱風，之後沿著太平洋高壓南側往西北方向移動，27日會移動到呂宋島到附近，28日、29日恐影響台灣天氣。
中央大學大氣系副教授吳德榮在洩天機教室中說，由於這個熱帶性低氣壓未來經過的區域海洋熱含量是偏高的，又在太平洋高壓南側，垂直風切較小，接近台灣時可能又是一個比較強的颱風。
但他提醒，未來6、7天的模擬會有誤差，將來模式如果北修至通過北部海面，或南修通過巴士海峽，都是可能的，颱風路徑還要持續觀察。1050921
(中央社)
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