粉絲團按讚少文章舊 綠委要科技部改進

民進黨立委張廖萬堅今天點名科技部臉書粉絲頁按讚人數過少，文章也偏舊，應改進並多利用宣傳科學新知。科技部長楊弘敦坦言，他也沒有看粉絲頁的習慣，會加強改進。

立法院教育及文化委員會今天邀請科技部長楊弘敦進行業務報告並備質詢。民進黨立委張廖萬堅在質詢時指出，科技部的臉書粉絲頁從2014年3月成立至今，只有380人按讚，反觀科技部成立前的2012設立的科技大觀園有2萬8324人按讚。

張廖萬堅表示，而科技大觀園中的文章雖然很好，但也都偏舊，統計11日至20日，點閱最好的文章卻是2014年發表的也只有29個讚，難道沒有最新的嗎？科技部本身在宣傳科學新知，但好的文章卻宣傳成這樣，應該好好改進。

他說，科技部帶領台灣的科技及運用，對於產業的提升有很重要的效果，結果臉書沒有人在管，臉書是很好的科技應用，科技部要好好利用。

對此，楊弘敦坦言，他自己也沒有瀏覽科技部粉絲頁的習慣，但對於立委建議會加強改進，發揮科技部臉書粉絲頁的功能。在經過立委的點名後，目前科技部的粉絲頁按讚的人數已達396人。1050921

(中央社)