廢特偵後如何抵抗政治力 邱顏2人不同解
檢察總長顏大和今天被詢及廢特偵組回歸台北地檢署後能否抵抗政治力一事表示，看個人；法務部長邱太三說，偵辦中個案不能介入，但事後可做檢察行政處理如送公務員懲戒等。
立法院司法及法制委員會下午審查民進黨立委蔡易餘、李俊俋等人所提刪除法院組織法第63條之1廢除特偵組法源，因特偵組存廢，外傳法務部長邱太三與檢察總長顏大和王不見王，兩人今天同台，對於立委提案廢特偵組，都說「尊重大院意見」。
中國國民黨立委林德福質詢表示，廢除特偵組後，回歸地檢署能否抵抗政治力？顏大和答復表示，看個人；邱太三會後受訪表示，抵抗政治力是檢察體系長期做的事情，個案偵辦是檢察長或檢察總長指揮督導，法務部長不能介入，事後可做檢察行政的處理，譬如調動、送公務員懲戒等。
民進黨立委管碧玲不滿顏大和答詢時表示「2010年後政治比較清明」要求收回，並指貓纜案與富邦案是重大圖利案，特偵組不敢辦前總統馬英九。
顏大和解釋，他的意思是特偵組成立讓政治比較清明；至於貓纜案與富邦案，他表示，當時馬英九是台北市長，案件不是特偵組該辦案件而是台北地檢署承辦。
此外，國民黨立委林為洲、賴士葆等人舉出各項民調表示，多數民意支持特偵組存在，國民黨團提案建議先開兩場公聽會；其次，目前拉法葉案後續由特偵組透過司法互助程序執行約新台幣300億元的沒收款項，若廢特偵組，恐造成國庫損失等，兩個案子經表決後，民進黨團以人數優勢不予通過。1050921
(中央社)
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