韓國瑜未辭職 柯文哲：離董事會還久
媒體報導，代表雲林前縣長張榮味勢力的台北農產運銷公司總經理韓國瑜將轉任有給職市政顧問，但尚未請辭。台北市長柯文哲今天表示，以阿戰爭才打6天，離董事會還久，「緊張什麼？」
自由時報報導，民進黨與柯文哲要聯手從藍營手中拿回台北農產公司經營權，將由農委會指派民進黨秘書處主任蔣玉麟出任總經理，該人事案可望在28日董事會中通過。韓國瑜則會在19日提出辭呈，10月起轉任台北市政府有給職市政顧問。不過韓國瑜並未如期提出辭呈，也為此事種下變數。
柯文哲上午視察國家防災日避難演練，會後受訪時表示，28日開董事會，今天才21日，「以阿戰爭才打6天，離28日還這麼久，緊張什麼？」
至於韓國瑜未辭職是否可以當顧問？柯文哲回應，韓國瑜的顧問職也是10月1日才生效，「急什麼？」1050921
(中央社)
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