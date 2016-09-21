恐無藥可醫 聯大要全球加緊抗生素改革

為防濫用盤尼西林等抗生素，聯合國大會今要求全球加緊改革。（達志影像/Shutterstock）

由於過去數十年全球濫用且過度依賴各類抗生素「治病」，導致目前具有多重抗藥性的「超級細菌」（super-bugs）愈來愈強大，本屆聯合國大會（UN general assembly meeting）193個會員國全體通過，要加速各國的抗生素改革計畫，以防有朝一日人類的疾病將無藥可醫。

據英國衛報（The Guardian）報導，本屆聯合國大會經全體會員通過，將加速改革當前現代醫學的抗生素使用，以防更多且更強的「超級細菌」出現。科學家們早在十多年前就曾警告，現代醫學過度依賴如盤尼西林（Penicillin）之類的抗生素，濫用的結果導致用藥量愈來愈大，甚至造成病菌圖變成具有多重抗藥性的「超級細菌」，再高劑量的抗生素都無法殺死它，必須依賴另一種新的抗生素。

美國俄亥俄州大學（Ohio State University）的生物專家傑佛瑞（Jeffrey LeJeune）表示，「很諷刺地，如此細微的物體卻能造成全球的恐慌，但是這個重大問題確實需要全球合作才能解決。」據統計，每年有超過70萬人死於強烈抗藥性的傳染病，但由於至今仍無一個跨國的監控機構來進行管控，實際數字極可能遠高於70萬人。而根據路透社（The Reuters）調查指出，光是美國每年就有上萬名因感染超級細菌而無藥可治的病患。

盤尼西林的發明者弗萊明（Sir Alexander Fleming）爵士在1945年諾貝爾醫學獎（Nobel Prize in Medicine）演說中就曾提到抗生素的濫用，「讓一個沒有醫學知識的人能輕易地取得（抗生素），很容易因使用劑量不足導致無法盡除細菌，以至於讓細菌開始產生抵抗能力。」本次藉聯合國的平台，各國醫藥界強烈呼籲必須盡快研發新型抗生素，建立全球監控制度來妥善管理人類和動物抗生素的銷售及使用，否則再如此惡化下去，總有一天疾病將無藥可治。

(中時電子報)