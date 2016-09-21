上海米其林出爐 王品鵝夫人、老乾杯摘星

王品集團中國事業群旗下品牌〈鵝夫人〉的燒鵝烹調到位，在〈2017上海米其林指南〉摘下1星。(圖／王品集團)

王品〈鵝夫人〉上海莘庄店，在上海米其林指南中得到1星肯定，使王品集團士氣大振。(圖／王品集團)

乾杯餐飲集團旗下〈老乾杯〉主攻澳洲和牛燒肉。(圖／乾杯集團)

乾杯餐飲集團開在上海外灘的〈老乾杯〉，成為全球第一個摘星的燒肉品牌。(圖／乾杯集團)

受到食饕高度關注的《2017上海米其林指南》今(21)日正式出爐，「唐閣」成為中國內地第一家米其林3星餐廳，而台灣王品集團旗下的「鵝夫人」與乾杯集團旗下的「老乾杯」則在首次於中國市場發行的「紅色美食聖經」中摘下1星。

另外，在台上櫃的雅茗天地集團在上海投資的平價西班牙Tapas品牌「alma」，以及浦東與上海「鼎泰豐」，則都入選為米其林推薦餐廳。

台灣餐飲集團旗下在上海投資設立的餐廳紛紛在《2017上海米其林指南》中入列，代表台灣餐廳水準已具國際化水準，並受到全球最具公信力的米其林指南注意。

「鵝夫人」是王品集團首個中餐自創品牌，這次榮獲《2017上海米其林指南》一星，是集團對廚藝研發投入的成果國際級肯定。這次摘下米其林一星的肯定，背後關鍵成功要素是「鵝夫人」對美味燒鵝的極致追求。

為了做出美味燒鵝，王品「鵝夫人」的團隊走遍香港、廣州，從赫赫有名的米其林餐廳，到名不見經傳的小街燒臘鋪子一一嚐遍，經四下尋訪，終於找到大陸當地最適合製作美味燒鵝的地道鵝源、燒鵝大師們心目中的夢幻食材──黑棕鵝。黑棕鵝體肥、肉嫩、骨細、皮脆見稱，被譽為「鵝界拿破崙」，為烹調燒鵝的上等原料。

位在上海外灘五號樓的「老乾杯」，短短一年的時間獲獎無數，獲得「Shanghai WoW 2015最佳新餐廳」、「2016尚流TATLER北京及上海最佳餐廳」；中國民航頒發的「2015商旅人士全國廳評選」。現在已成為上海饕客們想吃高級和牛餐廳的首選。

「老乾杯」這次以燒肉獲得「一星」的肯定，對於堅持美味並期許為全球的餐飲文化做出貢獻的臺灣企業乾杯來說，無疑是至高無上的榮譽及肯定。

《2017上海米其林指南》二星餐廳：

8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana、LAtelier de Joel Robuchon、喜粵8號、Ultra Violet、逸龍閣、雍福會、御寶軒。

米其林一星餐廳名單：

Sir Ellys、大董(環貿廣場)、大董海參店 (越洋廣場)、鵝夫人（莘莊）斐霓絲、福和慧

家全七福（嘉里中心）、金軒、老乾杯、老正興、利苑（國金中心）、利苑（環貿廣場)、迷上海、南麓 · 浙里、蘇浙總會、泰安門 Taian Table、新榮記（上海廣場）、雍頤庭。

米其林美食推薦餐廳：

Alma、Mithai、阿娘面、大壺春（四川路）、大蔬無界 （環球金融中心）、大蔬無界（外灘）、大蔬無界（徐家匯公園）、鼎泰豐（上海商城）、鼎泰豐（浦東）、翡翠酒家（新天地）、功德林 （南京西路）、海金滋、韓媽媽、吉士、蘭亭、蘭心、綠波廊、南翔饅頭（城隍廟）、蘇浙匯、文興酒家、揚州飯店、正斗粥麵專家等。

(工商)