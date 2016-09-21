上海老乾杯摘星 成全球首家燒肉米其林

上海老乾杯奪米其林一星。（乾杯集團提供）

上海老乾杯奪米其林一星。（乾杯集團提供）

上海老乾杯奪米其林一星。（乾杯集團提供）

首次出版的《米其林指南上海》將於明天9/22正式出版，其中乾杯旗下「老乾杯」獲得米其林一星，這除了是全球首家摘星的燒肉店外，也是繼鼎泰豐後，在海外獲得米其林肯定的台灣餐廳品牌。

老乾杯於2015年8月1日正式登陸上海外灘，短短一年時間就已獲得「Shanghai WoW 2015最佳新餐廳」、「2016尚流TATLER北京及上海最佳餐廳」、「2015商旅人士全國廳評選」等獎項，迅速在上海打開知名度並成為上海饕客品味高級和牛餐廳首選。

乾杯集團雖然董事長是日本人，卻是道地的台灣企業。董事長平出莊司是父日母台的台日混血，在日本念高中，在高一那年以和牛燒肉當生日禮物後就此愛上燒肉，並於1999年20多歲就於台北東區開出第一家「乾杯 燒肉居酒屋」，除了成為台灣日式燒肉餐廳先驅，也為乾杯集團奠定基礎，並於2005年成立「老乾杯」品牌，專營頂級燒肉市場，從肉質、服務到餐酒搭配都有口碑。

上海老乾杯是配合2014年秋天中國開放澳洲冷藏牛肉進口，因此前往開設，短短一年就不停獲獎，並成為全球首家摘星的燒肉店。

(中時)