鹿港鎮重陽禮金開始發放 多了壽麵！

鎮長黃振彥發重陽禮金，祝福所有長輩重陽節快樂。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和鹿港鎮公所重陽禮金開始發放囉。（吳敏菁攝）

重陽節敬老禮金來囉！彰化縣政府暨鹿港鎮公所今年度重陽敬老禮金自21日至日，由鹿港鎮各里辦公處發放給本鎮年滿65歲以上長輩們，每人可領到鹿港鎮公所致贈500元的重陽敬老慰問金和長壽麵線1份，以及彰化縣政府2000元敬老禮金。

鹿港鎮長黃振彥說，今年鹿港鎮總共要發送11200人敬老禮金，很多勤勞的里長，一大早就挨家挨戶送上禮金，由於鹿港鎮幅員遼闊，要一周時間，依照各里辦公室安排，有的是親送到府，有的是排定時間請民眾到里辦公室或定點領取，如在預定時間未領取，里長或里幹事都還會上門聯繫，請大家耐心等待。

鹿港鎮長黃振彥今天隨著玉順里長萬家在，登門向長輩們致贈禮金、長壽麵線及祝賀，順便問候長輩的生活，閒話家常。祝福所有的長輩們重陽節快樂。各里領取方式請洽各里辦公處詢問，或電洽鹿港鎮公所社會課梁小姐04-7772006轉1609。

(中時)