颱風後秋意濃 血壓失控患者增3成

颱風過後，天氣明顯轉涼，根據中央氣象局紀錄，今日包括淡水、宜蘭等地都出現22度的涼爽溫度，但卻有不少民眾的血壓因此出問題。醫師提醒，近日門診增加3成血壓失控的患者，主因是季節由夏轉秋，血管因氣溫轉涼而收縮、血壓因此飆高，應增加血壓量測頻率並規律回診。

近來很多人開始整理衣櫃，將過去數個月完全碰不到的外套、長袖衣物取出，就是因為明顯感受到秋意。台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道表示，夏天時，血管因為天氣炎熱而較為擴張，血壓通常會較低、控制率較佳，很多人也因此減少藥量，甚至開始掉以輕心、未規律量測血壓。

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，秋冬天氣冷，血壓易因血管收縮而飆升，務必要找醫師調整藥量，有些病人曾合併有心血管、腦血管疾病史，血壓控制不良將可能復發，或出現心律不整、腦出血等危機，「一旦有胸悶、胸痛情形，便要立刻就醫。。

王宗道指出，對於三高患者來說，「溫度變化」比「絕對溫度」來的危險，他解釋，同樣是25度的天氣，若長期都是25度，對血壓影響不大，但若是從32度降到25度，血壓就容易飆升，「颱風過後帶來的涼爽天氣，就讓近日門診多了3成血壓失控的患者」。

不少三高民眾在家自己有血壓計，王宗道提醒要遵守「722原則」，就是一周量7天、每天量2次、每次重複量2回；每天建議在起床服藥前、以及就寢前量測，當量完第一次後，休息1分鐘再量1次，並取2次的數字平均，「起先可左右手都量，幾次後就專量數字較高的那手」。

對有高血壓的民眾而言，應將血壓控制在收縮壓低於140、舒張壓低於90毫米汞柱，但在家量測可訂在135、85毫米汞柱以下。王宗道補充，根據國外研究顯示，相較於140、90毫米汞柱，血壓若能控制在120、80毫米汞柱，死亡率和心血管發生率都會降低25％，建議民眾可以從嚴對照，「一旦收縮壓和舒張壓超過160、100毫米汞柱，就代表血壓失控，應立刻就醫。」

(中時)