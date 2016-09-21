沒92共識沒國際會議 陸委會：別設政治前提
針對大陸海協會陳德銘接受新加坡《海峽時報》受訪指出，台灣若要參與國際會議或多邊活動，兩岸必須先協商，且在「九二共識」、「兩岸同屬一中」前提下進行。對此，陸委會今天發出新聞稿，稱陳德銘為「海協會負責人」，呼籲大陸務實展現善意，不要架設任何互動的政治性前提，並審慎思考兩岸唯有透過溝通對話與加強合作交流，方能化解分歧、累積信任，才有利於兩岸關係的穩健開展。
陸委會表示，有尊嚴地參與國際組織及活動，是我們的權利與義務，也是台灣民眾的期盼。長期以來，國際社會歡迎與支持台灣有意義參與國際組織與活動，並樂見兩岸在國際場域友善互動。
陸委會強調，當前兩岸關係存在務實發展的可能契機，兩岸正常的往來互動有助於增加兩岸人民感情與福祉，也有利於全球功能性議題合作的完善運作。政府已表達爭取參與今年國際民航組織(ICAO)大會的意願，也提出願意與對岸溝通、尋求支持的良意，我們希望兩岸互信互助，共同開創兩岸新局。
陸委會呼籲，維護得之不易的既有成果及保障人民福祉權益，是兩岸共同的責任，「溝通與對話」才是處理問題的關鍵。520以來，政府對1992年兩岸兩會協商溝通的歷史已多次表達尊重的立場，在兩岸政策主張、法律規範及相關作為措施等，均持續展現維護兩岸關係和平穩定發展的最大善意與彈性，中國大陸應認真理解與回應；任何不利於兩岸人民福祉及台海和平的舉措都是我們不願意看到的。
(旺報)
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