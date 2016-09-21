立院初審廢法源 特偵組明年成歷史

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立法院司法及法制委員會，今天初審通過廢特偵組法源，修正草案規定明年1月1日施行，2007年4月成立的特偵組，可望明年1月1日走入歷史。

立法院司法及法制委員會下午初審通過法院組織法第63條之1草案規定，將原條文「最高法院檢察署設特別偵查組」修正為，高等法院以下各級法院及其分院檢察署為辦理重大貪瀆、經濟犯罪、嚴重危害社會秩序案件需要，得借調相關機關之專業人員協助偵查。

草案規定，高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官執行職務時，得經臺灣高等法院檢察署檢察長或檢察總長之指定，執行該審級檢察官之職權，不受第62條限制。草案規定，自106年1月1日施行。

會中討論修正動議時，中國國民黨立委林為洲表明反對廢除特偵組要求列入紀錄，交由黨團協商，會議主席、民進黨立委尤美女裁示，全案提報院會處理前，交由黨團協商。1060921

(中央社)