議員再追問「瞧不起」之說 林洲民：意思是「去有用嗎？」
台北市議員汪志冰昨爆料指出，北市都發局長林洲民在局務會議中脫口而出，「議員10個有9個我瞧不起」，議會要求市府下周三前查明。今市長柯文哲再赴議會備詢，第一組質詢議員個個點名林洲民上台，讓柯不斷搖頭笑說，「吼，你怎麼變爐主。」
汪志冰表示，自己爆的料是真材實料，今天再給林一個機會解釋，若有說這句話，最嚴重就是造成府會關係雪上加霜，但若林公然在議會殿堂說謊，就是人格破產，他還引用柯的名言，「每個人只能騙我一次，如果被發現你騙我，你就完了。」柯還補充說，「完了」的意思就是列為拒絕往來戶。
林洲民重申，一句話會有完整的前言後語，若他真的有說，意思應該是「去有用嗎？」對於工作業務每件事都想好好跟議員溝通，但若沒準備好，去也沒用。對於下周要給議會書面報告說明，他正在準備。
不過，議員戴錫欽認為，這根本不需要準備，難道是要造假？他直問林，61名藍綠議員看得起幾個，若沒說過這句話，請重現當時的原句。林回應，他心中沒有藍綠，議員都是可敬的夥伴，他尊重議員的工作態度，至於原句是什麼，「我確實忘記了。」
議員李新則直指，林在局務會議裡的話，就是針對他本人。因為他曾唱衰市府公辦都更政策，也對於安康平宅改為興隆公宅後，住民負擔不起租金，批評過都發局，幕僚要林跟他溝通，「你就脫口而出那句話了。」
李新也向林喊話，敢說就要認，不要閃爍其詞，市府需要的是有肩膀的政務官，否則下周有證據出來，林就是自己在羞辱自己。林回座時臉色凝重，柯則在一旁頗為輕鬆地說，「你怎麼變爐主！」
(中時)
關鍵字：林洲民
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