洪秀柱：政府追殺 必要時蔡總統家見
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨開的本票，銀行有責任支付，若銀行隨黨產委員會起舞，不排除提司法訴訟；面對政府無限追殺，必要時凱道見，「蔡總統家門口可以見」。
媒體報導，政黨及其附隨組織不當取得財產條例公布後隔天，國民黨開出10張支票，共新台幣5.2億元，準備應付未來10個月黨工薪水。
洪秀柱下午在中常會表示，報載黨產委員會宣稱國民黨8月開出10張支票，通知銀行不得支付，黨產委員會將國民黨所有財產推定為不當；她已數次說明，「目前我們沒有一筆是不法的黨產」，歡迎各界檢舉。
她說，國民黨接到銀行通知，黨產委員會有相關說明，她必須告訴大家，雇主對員工、國民黨對黨工薪水的支付、退休金的結算，都是法定義務。
洪秀柱指出，對法定義務的支出，都被現在執政當局如此追殺、胡作非為、倒行逆施，證明他們想消滅國民黨。
她表示，國民黨開的本票，銀行有責任與義務支付，因本票視同現金，如果銀行隨黨產委員會起舞，不排除任何司法訴訟，國民黨會告銀行違反金融票據法。
洪秀柱指出，政府正經事情不做，無限追殺，國民黨除各種司法訴訟，不排除任何抗爭行動。要算帳一條條來算，到底國民黨欠中華民國多，還是中華民國欠國民黨多，「必要時凱道可以見，行政院可以見，蔡總統家門口可以見」。1050921
(中央社)
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