黨產會下月7日首場聽證會 顧立雄將親自主持
不當黨產處理委員會下月7日將舉行聽證會，釐清中投、欣裕台是否為國民黨附隨組織。黨產會今舉行記者會指出，聽證會將由主委顧立雄、委員施錦芳、饒月琴擔任主持人，上午9點於台北市青年發展處舉行，昨天已對相關當事人、利害關係人寄發通知書，雖無法確定是否會到場，但不會因為當事人缺席就無法聽證。
發言人施錦芳表示，聽證會屆時將釐清3個爭議點，包含中投與欣裕台是否為國民黨的附隨組織；兩家公司的董事及監察人陳樹等5人所持有的股權，是否受國民黨信託而持有；兩家公司的股權是否屬於國民黨不當取得的財產，是否應移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有。
施也說，當事人為中投、欣裕台、國民黨，利害關係人為中投及欣裕台的董監事、證人有國民黨行管會主委邱大展、國民黨、中投及欣裕台的簽證會計師，另有學者李瑞倉、張清溪、楊士仁、黃世鑫；由於聽證會將開放民眾30人旁聽，週五下午4點將開放報名。
(中時)
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