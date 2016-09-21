迷你倉庫成治安死角 柯文哲收居民陳情書
台北永吉大樓和逸安大廈住戶今天到台北市議會前抗議，要求市長柯文哲清查市區的迷你倉庫業者，且商業處長涉嫌護航倉庫業者，柯文哲抵達後收下陳情書，並口頭回說「好，好」。
台北市議員洪健益今年6月接獲台北永吉大樓居民陳情，民眾指出迷你倉庫缺乏管控，且近期發生有歹徒利用迷你倉庫藏炸藥，影響大樓和居民安全，議員要求商業處、警消進行聯合稽查，卻發現迷你倉庫無法可管。
約50名永吉大樓和逸安大廈住戶21日下午赴議會前抗議，永吉大樓住戶表示，5月、6月陸續在各地發生迷你倉庫引發公安事件，大樓內設迷你倉庫，影響7、800名住戶安全，「每天活在恐懼和驚恐，要求市府裁決讓違法業者搬出大樓」。
逸安大廈住戶表示，迷你倉庫業者把商家設在地下室，地下室長期潮濕、陰暗，且不知寄放的民眾會把什麼樣的物品放在地下室，恐影響整棟大樓住戶安全，並在場舉出「抗議處長護航、市長主持公道、拒絕軍火庫、」標語。
議員洪健益表示，台北市商業處長在6月間聯合稽查結束後，竟研議要求經濟部商業司把迷你倉庫新增入不動產租賃業營業項目，讓該產業可合法進駐第三類和第四類住宅區，明顯為業者解套，且7月中旬還行文給商業司，希望對該產業的認定做出標準，此舉有違反行政中立和遊說法之嫌。
議員要求北市府清查商業處是否涉嫌護航迷你倉庫業者，別讓迷你倉庫變成治安死角。柯文哲抵達議會前，前往抗議場合接下陳情書，並口頭說「好，好」。1050921
(中央社)
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