民進黨30歲影像展 蔡總統邀大家來看

兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今天偕同中常委召開「創黨30挑戰30系列活動影像展」記者會。蔡總統說，30歲的民進黨重返執政，要用穩健的步伐，和台灣人一起推動國家的發展。

今年是民進黨創黨30周年，民進黨舉辦「創黨30挑戰30」系列活動影像展，蔡總統在今天的記者會中表示，她去年跟大家說，30歲的政黨，就像30歲的人，30而立，應該要成熟穩重，負起責任；用成熟穩重的態度，扛起這個國家的未來，就是此時此刻，30歲的民進黨，責無旁貸的使命。

蔡總統說，在威權時期，民進黨人在街頭拚搏，衝撞體制，爭取民主；在民主時代，民進黨人參與選舉，推動改革；民進黨曾經創造民主的歷史，也曾經在民主的選舉中慘敗，然後一步一步，重新再站起來。

總統表示，經過30年，政治和社會的環境都改變了，民進黨也隨著時代的變化，一直在累積，一直在進步，但是她相信，有一件事情一直沒有改變，一直存在於民進黨人的基因裡面，那就是民進黨人對於「人民」這兩個字，有一種特別的感情。

蔡總統說，民進黨作為一個政黨，有義務要承接人民的意志，集結人民的力量，推動台灣向前。不管是對於民主政治的追求，或是對安居樂業的期待，人民的託付，就是民進黨永遠的牽掛。

總統指出，民進黨用30年的時間，證明自己是一個可以值得信賴的政黨；現在，30歲的民進黨重返執政，更要用穩健的步伐，和台灣人一起，推動國家的發展；而在穩健前進的同時，也必須回顧那段從街頭到執政，前輩們努力付出、改變台灣的民主序曲，希望前輩的理想，能夠被下一代一一的銘記。

蔡總統說，影像展所呈現的不僅是民進黨創黨30年的紀錄，也記載了台灣民主轉型的關鍵時刻，這是所有台灣人的歷史，歷史當中有自由的信仰，有民主的理想，也有改變的勇氣，因為這些元素，才成就了今天的台灣。

民進黨發言人黃適卓表示，「創黨30 挑戰30」影像展將在9月26日、9月27日下午2時到晚上9時，9月28日上午10時至晚上9時在台北中山堂光復廳展出，相關資訊均公佈在活動專屬網頁（http://www.dpp30.com.tw）。1050921

(中央社)