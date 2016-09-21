大葉大學參山管理處簽約 推動環教

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彰化大葉大學與參山國家風景區管理處簽下合作意向書結盟，兩邊未來將攜手推動環境教育活動，讓民眾更為了解中部自然生態。

大葉大學今天和交通部觀光局參山國家風景區管理處今天簽下合作意向書，大葉大學校長歐嘉瑞以及參山國家風景區管理處處長吳主治2人簽字，承諾合作推動環境教育。

歐嘉瑞指出，自從環境教育法正式實施後，學校就積極推動環境教育相關工作，獲行政院認證成為環境教育機構與環境教育場域，也獲選成為國家環境教育優等獎學校。

歐嘉瑞說，這次與參山國家風景區管理處的合作，將結合雙方的環境教育場域資源以及特色，從管理處的灰面鵟鷹主題館作為起點，在八卦山脈串聯起環境教育觀光遊憩路線，讓民眾及遊客更為了解中部地區的自然生態，喚起大家對環境的關心。

吳主治則指出，八卦山脈生態遊客中心就在八卦山大佛風景區旁邊，未來管理處可以和學校共同策劃環境教育戶外教學、移地研習等活動，藉由豐富多元的活動，為八卦山的生態再開創亮點。1050921

(中央社)