警查緝毒品驚見自己人在場 辯稱「去找女友」

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新北市三重警分局接獲線報，今（21）日持搜索票前往蘆洲區水湳街緝毒，沒想到竟查到中和一警分局柯姓警員女友的住處，警方在屋內搜出0.24公克K他命，由於柯員也在現場，警方以證人身分帶回訊問。

柯員否認吸毒、持毒，他辯稱，只是去找女友，不清楚屋內有毒。將待驗尿後結果出爐後進一步偵辦。

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(中時)