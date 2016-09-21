美政府：誤將數百名危險份子納入美籍

圖為美國國土安全部入口處。（圖／美聯社）

美國政府19日表示，他們的移民手續中出了狀況，因此他們不小心將至少858位「對美國國安有威脅」的人納入了美國籍。

國土安全報告表示，美國政府錯誤地發放了至少858份美國國籍。聲明中說：這些接受美國籍的人大多來自因恐怖主義而動盪不安且需要受到「特別關注」的國家，例如阿富汗、埃及利亞、印尼、伊拉克、伊朗、利比亞、巴勒斯坦、巴基斯坦、索馬利亞、敘利亞、蘇丹和葉門等。

據了解，因為2008年前引渡者的指紋資料因為未被數位化，所以聯邦調查局中有很多原始指紋資料已遺失、無法追蹤。

據了解，目前有近14.8萬份需要特別注意的指紋記錄未數位化，且這些引渡者都是面臨驅逐的罪犯或逃犯。

(中時電子報)