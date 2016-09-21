小豬女友遭批疑賣假貨 頂高燒發長文挽商譽

羅志祥去年認戀周揚青。（圖／取自羅志祥、周揚青微博）

周揚青發文解釋賣假貨風波。（圖／取自周揚青微博）

羅志祥（小豬）去年認戀網紅女友周揚青，公布戀情一年多來，小豬多次大方替女友宣傳所販售的新商品，並甜喊「周老闆」，外界則頻傳兩人好事近。沒想到人紅是非多，近日周揚青所經營的網路商店，遭指控賣假香水，使得一向有話直說的她昨(20日)頂著病體發聲，努力挽救商譽。

周揚青昨晚在微博發文，自述店裡所賣的Jo Malone試管香水遭網友質疑是假貨，她第一時間直覺不可能，因她總是要求工作人員要直接對品牌方或直屬代理商進貨，就是怕第三方出問題，爆出質疑後，店長第一時間便貼出了購買證明，周揚青以為就此沒事了，沒想到仍被網友發現證明有問題。

周揚青說，店長之後解釋：「可能是我們的供應商把同樣的小票（證明）給了很多人」，周揚青這才驚覺工作人員沒直接聯繫品牌，中間竟隔著一位供應商，對方曾稱會再錄影片證明香水是有分離包裝的，但周揚青至今仍沒拿到影片，直言：「老實講，現在等到我自己都快要沒信心了」。

對於外界的批評聲浪，周揚青說，當初開店的初衷其實是為了自己不用跑到國外買化妝品，她自己也都是用店裡進的貨，因此對品牌真偽更加注意，沒想到竟跑出個有問題的供應商，使她相當抱歉，為挽救商譽，「我都會把全部這2000多個買過我小樣的顧客實行雙倍賠償處理作為對自己的警戒這是我對你們的交代，也希望你們還能夠相信我…」，並道歉表示這幾天她都在發燒。

而見到周揚青終於現身說明，網友大多對她勇於道歉給予正面評價，說：「我猜得沒錯，估計是你下面的人做事出了簍子」、「知道你的人就知道你不會因為錢而對不起自己對不起別人～因為你是那個重義氣，更重粉絲的周揚青啊！」、「信任你，只因為你是周揚青」、「相比很多網紅，這態度已經贏了」。

(中時電子報)