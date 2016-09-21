國民黨：司法院長提名爭議 釋憲釐清
國民黨文傳會主委周志偉今天表示，司法院長被提名人許宗力的提名爭議應釋憲釐清，釋憲釐清前，民進黨不應逕行審查人事同意權，否則蔡總統就是睜眼放任「違憲院長」的產生。
立法院長蘇嘉全日前邀集協商司法院人事同意權案無共識，國民黨團對司法院長被提名人許宗力資格有疑義要求釋憲。
周志偉表示，國民黨中央全力聲援立院黨團提出先釋憲的訴求，且在釋憲釐清爭議前，民進黨不應逕行審查這項人事同意權，否則蔡總統就是睜眼放任「違憲院長」的產生。
周志偉說，根據憲法增修條文第5條第2項明定：「大法官任期8年，不分屆次，個別計算，並不得連任」，既然外界對於許宗力的「再任」或「連任」有違憲疑慮，自然應要求釋憲釐清，以弭平爭議。
他指出，上一位司法院長被提名人謝文定，只因為獨派質疑，蔡總統隨即撤回人事咨文，這次更是有違憲之虞，難道不應該比照辦理嗎？難道蔡總統可以因人設事存在雙重標準，有無違憲總統府說了算嗎？1050921
(中央社)
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