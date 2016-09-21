科技部：福衛五號預計明年才會升空
科技部長楊弘敦今天表示，「福衛五號」衛星因受委託發射的美國太空探索科技公司(Space X)日前發生火箭發射爆炸的影響，預計明年才會升空，科技部將依合約求償。
預計於今年第三季升空接替「福衛二號」的「福衛五號」衛星，因受委託發射的Space X日前發生火箭發射爆炸的影響，升空再度延宕。
對此，楊弘敦今天在立法院教育及文化委員會列席備詢時表示，「福衛五號」預計要到明年才會升空，而科技部將會依照合約，向Space X求償。
國家實驗研究院副院長王作臺指出，因為Space X 火箭爆炸原因目前還未查出，所以確定「福衛五號」發射時間會延期，可能的發射時間為今年底、明年初。
他說，根據合約，雙方都可各延後發射6個月，有約1年多的不確定性，目前美方違約不到1個月，太空中心可以每逾期一個月求償合約價的1.25%，但最多僅可求償10%、約新台幣7000多萬元，若逾期達8個月，太空中心就有放棄該合約的選擇權。
而針對民進黨立委黃國書指出，美方有要求台灣不要發展低空衛星一事，王作臺表示，AIT的確有派人到國研院，提醒台灣要了解國際現實，但樂觀看待台灣一切的科技發展。
王作臺說，因為飛行高度500公里以上、載重300公斤以上的衛星，有涉及彈道飛彈技術，「MTCR」（導彈及其技術控制制度）有相關的規範，但台灣並非該組織的成員，因此要審慎小心。1050921
(中央社)
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