尤美女丈夫提名大法官 被指「曾為頂新辯護」

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今在臉書上表示，民進黨立委、立法院司法委員會召委尤美女先生黃瑞明是大法官被提名人，這強大的違和感令人驚豔，也堪稱是地表上立法與司法兩權最緊密的結合。

黃子哲說，針對外界質疑，尤美女仍全力護夫，還反指這種說法不公平、離譜、踐踏現行制度規範。但利益迴避與否只是冰山一角，大法官資格問題，才是關鍵。若尤美女只是一味幫腔丈夫而不自省，恐怕只會害黃瑞明被立院狠狠刷掉。

黃子哲表示，黃瑞明是國際通商法律事務所的律師兼所長，被蔡英文總統提名為大法官，顯然其資格係依司法院組織法第4條第1項第3款之規定：曾實際執行律師業務二十五年以上而聲譽卓著者。

黃子哲說由律師轉大法官的例子甚少，黃瑞明的聲譽肯定好棒棒，包括為黑心財團辯護，頂新魏應充的劣油案由國際通商的律師全力辯護，一審甚至離譜的被判無罪，實在功不可沒；為富豪海外避稅，日前被揭露為台灣富豪家族設立境外公司或信託的中間人之一，並造成租稅漏洞及國庫損失，就有國際通商。

黃子哲說，黃瑞明黨政關係良好，多年前就擔任過民進黨黨內的仲裁委員，也曾是蔡英文的同事，關係不言可喻；根據尤美女104年申報的財產資料，黃瑞明名下共有8筆土地、11筆建物、存款將近3千萬、股票約4百萬、基金4千8百萬、18張保單。「億」級大法官被提名人，可能是史上第一人。

黃子哲表示，大法官地位崇隆，又握有極重要的釋憲權，當然要用最嚴格的標準來檢視。而律師追求商業利益無可厚非，但若被提名人是法政商三棲，對憲政、司法、或人權及公眾利益無顯著付出或成就，如何能勝任大法官？台灣人民又怎能接受？

(中時)