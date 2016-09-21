裁撤幾成定局 特偵組：辦到最後一刻

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立院司法及法制委員會今日通過特偵組存廢初審，特偵組裁撤幾成定局。對此，特偵組主任郭文東下午表示，對於政策決定沒有意見，至於目前尚未偵結的319槍擊案等案件，郭文東表示，「會辦到特偵組被解散的最後一刻，一分一秒絕不鬆懈。」

根據最高檢察署最新公布的特偵組收結案件統計，目前未結案件包括「特偵字」2件，其一即為中信、國寶集團弊案，但最高檢拒絕透露另件「特偵字」案件為何。

此外，特偵組尚有「特他字」案22件，「查字案」15件，「助(司法互助)字案」17件未結案。

檢方人士說，特偵組廢除後如無其他配套措施，未結案件將依管轄權移轉給該管地檢署偵辦。

(中時)