增加競爭力 南開科大贈新生雲端學習教材

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南開科技大學圖書資訊服務處為增加新生競爭力，特別贈送所有新生各1套雲端學習教材，讓新生在校期間能上網學習，學得更多。

南開圖資處長陳怡華表示，為幫助學生跨領域學習，並配合網路時代的學習模式，每年陸續建置雲端課程，目前已有313門數位教材、南開雲端教室(證照題庫)、VOD隨選視訊系統、圖書館資料庫&電子書等。

陳怡華處長也建議，大一新生可趁課業尚未吃重時，多閱讀英文，對原文書的理解及考取英檢證照都有幫助。此外，自學中心還有義工教師提供「學科指導」服務，輔導學生課業、除現場教學，並增加「線上學習諮詢」幫助學生增進學科能力。

(中時)