洪秀柱：政府莫打擊觀光業如對國民黨

國民黨洪秀柱21日表示，希望政府不要對觀光業受衝擊視而不見。（記者潘維庭攝）

國民黨21日下午召開中常會，針對新政府上台後觀光業因兩岸關係急凍受衝擊，黨主席洪秀柱呼籲，希望蔡政府不要極力打擊陸客遊台的觀光榮景，「不要對觀光業像對國民黨一樣要它關門。」

洪秀柱批評，民進黨上台後不重視兩岸政策，陸客驟減，政府卻視而不見，無所感覺；8個藍營縣市首長去大陸訪問，最重要的是要解決民生生計，卻被某些人說這是在造成「台灣分化」，「我不知道這是什麼邏輯和道理？」

洪秀柱指出，以前有多少綠營的行政首長去大陸「要求這個、要求那個」，「他們去就不會分化，我們去就會分化？」 ，另外，行政院先前說要組團訪陸去招陸客，「難道這是在製造分化？」

洪秀柱表示，兩岸政策是國家的重中之重，國民黨向政府力呼卻沒獲得回應，「我們無可奈何」。她強調，國民黨支持藍營8縣市首長，認為他們是幫台灣解決問題、積極任事。

(旺報)