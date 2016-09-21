驚見咳血？！可能是這5個原因導致…

支氣管炎或肺炎患者常見的咳嗽症狀，若過於嚴重就有可能會導致咳出的痰中帶有血，不過這通常是由於氣管過度用力或腫脹導致，不會有生命危險。圖片來源：健康365

電視劇中常見人物因重病或重傷，最後咳血而死的劇情，也讓一般大眾對咳血存在著恐懼的想像，覺得一旦咳嗽咳出血來，是否就代表死期不遠？其實，咳血的原因有很多，有可能代表病情十分嚴重，也有可能很輕微、沒有致命危險。

以下為常見的5大咳血原因：

1、 嚴重咳嗽

支氣管炎或肺炎患者常見的咳嗽症狀，若過於嚴重就有可能會導致咳出的痰中帶有血，不過這通常是由於氣管過度用力或腫脹導致，不會有生命危險。胸腔內的感染可能由病毒或細菌引起，人體可以自行將之清除，不過年幼、重病或抽菸者就會比較危險，痰中甚至可能會帶膿。

2、 抽菸

過度吸菸也會有咳血的可能，這是因為抽菸會傷害呼吸系統組織，只要戒菸，這些情況就會解除。

3、 位處高海拔

在高處也有可能會導致突然咳血，因為高度愈高的地方不僅氧氣愈少，大氣壓力也愈大，身體一時難以適應這樣的環境改變，尤其是在高海拔處進行體能活動（例如登山、滑雪）時，甚至可能會引起高山症。

4、 藥物副作用

如果患者本身有在服用抗凝血劑，就可能會出現咳血的副作用，甚至更多的出血。不過，即使抗凝血劑引起的咳血並不會造成立即的生命危險，最好還是要將這個狀況告知主治醫生。另外，吸毒也有可能因為傷害呼吸系統而出現吐血情形。

5、 肺癌

咳血也是肺癌的標準症狀之一，這些血來自肺癌中的血管被腫瘤擠壓破裂所致，也有可能是因為腫瘤破裂造成吐血。不過，肺癌患者除了吐血，通常也會伴隨其他癌症症狀，例如食慾差、體重降低或嚴重的胸腔疼痛等，而且肺癌通常好發於40歲以上的年齡層。

(中時電子報)