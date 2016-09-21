國民黨支票不能提領 洪秀柱嗆：蔡總統家門口見

國民黨主席洪秀柱下午痛批，「政府把國民黨所有財產都推定為不當，但目前國民黨沒有任何一筆不法黨產，歡迎各界檢舉，並揚言發動群眾到總統蔡英文家與凱道、行政院抗爭。

在《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》公告隔天，國民黨在永豐銀行臨櫃提領10張總額為5.2億元支票，黨產會決議銀行必須暫停該國民黨帳戶內款項，「只准存入、不准任何提領或匯出」。

洪秀柱在中常會上證實，已接到銀行通知恐無法兌現，她批評，雇主對黨工法定義務的支出，都被執政當局追殺，如此胡作非為、倒行逆施，證明蔡政府企圖毀滅、消滅國民黨。

洪強調，國民黨開立的本票視同現金，銀行有必要支付，若隨不當黨產委員會起舞，不排除提告，控告銀行違反《金融票據法》等，也不排除發動司法訴訟及各種抗爭。

(中時)