農村再生業務下放地方 50億疑成綁樁小金庫

農委會主委曹啟鴻今至立法院經濟委員會進行業務報告，立委王惠美批評曹啟鴻將200萬元以下的業務，從水保局改由地方政府接手，是否為了讓地方政府綁樁，立委林麗蟬也表示，已經接獲陳情，不同政治色彩申請計畫經費恐有困難。

王惠美劈頭就問曹啟鴻，水保局最近做錯什麼事情，相關業務被架空，新成立的一個不在原本編制裡面的農村再生基金辦公室，「弄了幾個心腹過來，會不會侵略到人家專業？」

王惠美說，過去農村再生交由水保局管轄，就是因為縣市政府執行率不佳，現在農委會將200萬元業務以下的業務下放給地方自己執行，部分地方政府人力和專業度都不足，「那你水保要裁多少人？不是你自己設一年50億元的小金庫，丟給縣市政府做人情，公家的錢不要這樣花」。

曹啟鴻先開玩笑說「水保局如果不爽就請他走路」，接著表示，擴大縣市政府參與，有專業經理人協助，絕非為了綁樁。

林麗蟬也說，接獲社區的聲音，以前只要跟水保局接洽，中央單位相對政黨色彩較中立，但現在業務下放，涉及政治立場不同的社區，申請農再經費恐有困難，希望未來推動農村再生時，能淡化政治色彩。

(中時)