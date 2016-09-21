吃微波食物更健康？做對4件事保留食物營養

我要評比

微波爐是靠電能轉為高能，讓食物中的水分子摩擦生熱，達到加熱的效果，加熱愈久熱能愈多；因此，微波加熱不夠久，恐會造成殺菌不完全；加熱太久則造成食物營養流失。圖片來源：健康365

現代人生活步調快，追求快速、方便，冷凍食品、速食、泡麵就是為了因應現代人需求發明的食品，而微波爐更是家庭必備的家電用品，省時、省力、操作方便，三餐中至少會用到微波爐加熱食物，網路盛傳的「微波食物會致癌」，使用微波爐烹調安全嗎？

微波爐是靠電能轉為高能，讓食物中的水分子摩擦生熱，達到加熱的效果，加熱愈久熱能愈多；因此，微波加熱不夠久，恐會造成殺菌不完全；加熱太久則造成食物營養流失；如何正確用微波爐烹調食物，營養師建議應該這樣做：

1. 採分次加熱

例如食物總共要加熱3分鐘，可每次1分鐘，分3次加熱，幫助食物平均受熱，可保存食物營養，也可避免加熱過程中熱度集中產生有毒物質。

2. 微波容器選擇要注意

微波不可使用美耐皿、塑膠、保鮮膜、有色彩、金屬邊的容器，避免微波時容器的色料或毒素釋出；應選擇瓷器、玻璃材質。

3. 微波時保持距離

應與微波爐保持一個手臂的距離，眼睛也不可直視微波爐避免輻射傷害。

4. 每次使用微波爐後均要清潔

微波時難免會有食物噴濺出來的情況，下次加熱時殘餘的食物，恐會變質或滋生細菌；建議微波後將插頭拔掉清潔，微波殘留的餘溫擦拭較容易。

雖然微波爐是廚房的便利幫手，但如果常常吃冷凍食品或微波料理包，因其口味重所含的鹽跟油較多，且內含蔬菜少較無營養。至於微波是否會致癌？目前未有相關研究證明，不過卻有學者認為使用微波爐烹調反而可以保留較完整的食物營養，也較不易產生有毒物質，比一般的烹調方式健康。

(中時電子報)