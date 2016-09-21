落果翻身果乾加值 農委會允建災後平台

農委會農糧署署長陳建斌今天回覆國民黨籍立委江啟臣質詢時允諾，將建立風災後受害落果加工處理平台。江啟臣舉例，他協助的落果蘋果，製成果乾每公斤可售新台幣1000元。

立法院經濟委員會今天安排農委會進行業務報告，農委會主委曹啟鴻率幕僚與會報告及備詢。

江啟臣指出，這次風災過後，他的選區內有果農看著掉落一地的蘋果苦惱，農民告訴他，農委會的補助也不一定拿得到，就算拿到也不夠賠。

他接著說，政府一直說災後會輔導農民減低損失，但是「農民竟然不知道哪裡有加工廠？」於是他只花了電話費幫忙接洽，農民還自己付加工費，最後的果乾每公斤售價達1000元；接下來，他還會幫忙認購。

他質疑，政府每次遇到風災，就是攤開規定、依法補助，但農民也不一定領得到，這樣的作法太消極；應該協助農民媒合加工廠，並幫忙認購；他直言，連眼前的都處理不了，「賣東南亞、歐美？距離太遙遠」。

農民也告訴江啟臣，農政單位看到落果，過去有人通知果農政府可以提供補助，購買風乾機、烘果機、乾燥機；但實在是緩不濟急，真的該通盤檢討，應積極協助受損作物即時處理，這樣子施政，人民才有感。

陳建斌說，自己是加工專家，認為災後補助農民買加工機具等方案有討論空間，未來會朝江啟臣建議方向努力，把平台建立起來。1050921

(中央社)