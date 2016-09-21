印度手機上網猛增 4年後上網逾5億人
Google公司的最新預估報告顯示，隨著印度上網手機價格愈來愈便宜而普及，估計到2020年，上網人口可超過5億人。因此，鴻海、大陸阿里巴巴等都爭相投入印度電子商務市場。
Google亞太語言主管祛傳席（Richa Singh Chitranshi）日前指出，估計到2020年，印度上網人口將超過5億人，且多數使用當地語言上網；預料，印度人使用當地語言上網成為主要趨勢。
她還說，目前有65%的印度上網人口是新用戶，且首次上網就是用手機上網。
此外，祛傳席表示，印度網路覆蓋率也不斷提升，估計2020年的網路覆蓋率將從目前的43%上升到62%。
祛傳席認為，印度上網人口不斷快速成長，智慧型手機競爭激烈，廠商不斷壓低價格，導致智慧型手機普及，讓更多人可利用手機上網有關。
由於全球智慧型手機市場日趨飽和，成長有限，過去成長最快的中國大陸也開始放緩，全球都把印度當做是下個角逐市場，包括印度和大陸廠商在內，紛紛在印度推出非常便宜的智慧型手機，導致印度擁有智慧型手機人口不斷上升。
許多外國企業也都看好印度上網市場，包括臉書曾在印度推動免費上網計畫，台灣鴻海、大陸阿里巴巴和日本軟銀也紛紛入股印度前三大電商業者和網路金流公司。1050921
(中央社)
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