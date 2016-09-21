嘉義社區藝術季 10/1日揭開序幕
嘉義縣社區藝術季於10月1日晚上在朴子市開基祖廟登場，美國德州裘比叔叔將以高超腹語技巧，以及精湛魔術手法揭開藝術季序幕。
嘉義縣社區藝術季今年以「在嘉藝見你」為主題，安排表演團體有來自美國德州裘比叔叔、知己二重唱民歌歌手、偶偶偶劇團、特技空間及五洲掌中劇團等，將下鄉到朴子市、民雄鄉、梅山鄉、溪口鄉和水上鄉等鄉鎮市演出。
嘉義縣文化觀光局今天舉行社區藝術季開鑼記者會，由嘉義縣長張花冠、嘉義縣文化觀光局長許有仁等人主持，現場邀請由年輕小伙子組成的「特技空間」，演出高難度特技。
張花冠表示，特技演出時，內心很緊張，還把耶穌、聖母瑪莉亞和媽祖全都請來了，就怕演出者一個不小心掉了下來。
嘉義縣文觀局指出，今年社區藝術季於10月1日至11月26日的假日安排5場次表演節目，讓藝術表演下鄉走入社區。
嘉義縣文觀局表示，除了精彩藝術表演外，現場民眾還有機會獲得限量造型氣球，以及豐富抽獎獎品，詳情可上嘉義縣文化觀光局網站查絢。1050921
(中央社)
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