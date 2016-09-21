癌症登月計畫 中研院參一腳

我要評比

美國總統歐巴馬今年1月推出大規模的「癌症登月計畫(National Cancer Moonshot)」，增進癌症相關研究，台灣中央研究院的基因蛋白體技術被看重，於近日簽署備忘錄，投入相關計畫。

「癌症登月計畫」不是真的要登月，而是要將預計10年才能完成的癌症相關預防、診斷、治療和護理等工作期程縮短一半。為此，美國與加拿大、中國大陸、德國、瑞士、日本、韓國等國一流研究單位建立合作關係。

中研院日前和長庚大學、美國癌症研究所簽署備忘錄，加入「癌症登月計畫」，預計運用嶄新的蛋白基因體學(Proteogenomics)策略進行大規模癌症病人分析，探討疾病發生機制、檢測及治療的線索。

中研院化學所長陳玉如表示，此次合作顯示台灣的基因蛋白技術，備受國際肯定，未來也可提高台灣學術研究的能見度。

中研院生物醫學科學所研究員沈志陽表示，中研院受政府委託建置「台灣人體生物資料庫」，具長期追蹤、資料全面的優勢，與癌症登月計畫方向不謀而合。加上健保制度、高品質的醫療與公共衛生水準，都是台灣參與登月計畫的優勢。1050921

(中央社)