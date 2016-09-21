珍愛記憶嘉年華 喚起民眾關心失智症
花蓮慈濟醫院今天啟動「珍愛記憶嘉年華」國際失智症日活動，呼籲民眾關心失智症議題，預防失智症宜多運動、多動腦、多與社會互動。
今天是國際失智症日，花蓮慈濟醫院自即日起至23日在門診大廳免費提供「失智衛教諮詢及篩檢」服務，上午邀請病人家屬分享經驗。
照顧失智妻子的曾先生說，妻子4年前開始出現行為異常，一直覺得家裡遭小偷，身分證、存摺都重複申請多份；家裡的冰箱塞滿各類食物，腐爛的廚餘、雞飼料等都堆滿其中；也曾出現不知原因騎摩托車跌倒等狀況；家人驚覺不對勁，經醫生確診罹患失智症。
曾先生說，妻子生病後，「一直覺得自己沒吃飯」，不斷重複進食，不到160公分的身材，一度胖到85公斤。後來因為慈濟日間照護中心的協助，透過每天不間斷地正確復健、運動，成功幫助她瘦身，重拾健康。
花蓮慈濟醫院精神醫學部主任沈裕智表示，預防失智症，應做到多運動、多動腦、多與社會互動「三動」，並且要避免憂鬱、抽菸和發生頭部外傷，尤其，憂鬱可能是失智的前兆，往往被忽略。
沈裕智說，根據國際失智症協會統計，至2015年底，台灣失智症人口超過25萬人，未來平均每天增加約40人。面對失智症，要有正確的認識，如果家中長者出現異常、退化等現象，勿恐慌或刻意隱瞞，應赴醫院就診，尋求醫療團隊的專業檢查與治療。1050921
(中央社)
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