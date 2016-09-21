罐頭含超多防腐劑？這些東西也是罐頭食品？

國人吃稀飯時，習慣配上各式各樣的罐頭，琳瑯滿目的罐頭食品，方便即食又非常下飯，是許多老人與外食族的最愛。圖片來源：健康365

國人吃稀飯時，習慣配上各式各樣的罐頭，蔭瓜、土豆麵筋、豆腐乳、海苔醬等，琳瑯滿目的罐頭食品，方便即食又非常下飯，是許多老人與外食族的最愛，不過，也有許多人認為罐頭充滿防腐劑，吃多對身體不好……到底罐頭是不是真的這麼不好？一定要罐裝才是罐頭食品嗎？

其實，要分辨是否為罐頭食品，並不是依據它的容器和外觀，而是從它的加工製作過程來判斷：只有把食品封裝在密閉的玻璃罐、鋁罐或軟材質容器內，並於封裝前後進行商業殺菌（高溫殺菌）、使其能在室溫下長期保存者，才可以稱做「罐頭食品」；因此，從鋁罐（蔭瓜、土豆麵筋等）、玻璃罐（菜心、泡菜、雞精等）到調理包（泡麵中的肉塊、醬料等），都屬罐頭食品的範圍，且由於罐頭食品是依靠殺菌與密封達到長久保存的效果，並不需要額外加入防腐劑，因此許多罐頭食品其實不一定會添加防腐劑，即使有添加也大多只是微量而已，民眾不需太過擔心，但要注意鈉的攝取量。

選購罐頭食品時，要注意罐頭外觀是否有膨脹、凹陷、髒污、生鏽、密封不全或是真空鈕浮起等狀況，這些都可能導致罐頭變質。此外，未開封的罐頭均應置放於常溫乾燥的陰涼處，開封後則最好立即吃完，如果吃不完，也應存放於冰箱中，並盡速吃完，以免黴菌、細菌等微生物孳生，造成腐敗或變質。

(中時電子報)