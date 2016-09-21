耐輻射 水熊蟲超強基因可護人類細胞
俗稱水熊蟲的緩步動物（tardigrade）是地表最強的不死生物，科學家發現，拜一種獨特的基因之賜，牠們才得以耐煮、耐凍、耐輻射。研究人員指出，未來或許能利用這些基因，來保護人類細胞。
據BBC報導，由東京大學領導的團隊發現，水熊蟲的去氧核糖核酸（DNA）外有一層蛋白質保護，就像毯子般包著它。
這些科學家在《自然-通訊》(Nature Communications）期刊中指出，他們培植能製造相同蛋白質的人類細胞，並發現這些細胞也同樣受到保護。
科學家指出，這意味著嗜極生物（extremophiles）身上的基因，也許有一天能用來保護生物，以避免輻射傷害，如曬傷等。
科學家原本以為，水熊蟲之所以能在輻射暴露下倖存，是因為牠能修復DNA所受到的傷害。不過，東京大學教授國枝武和與同僚針對緩步動物的基因組，進行了長達8年的研究，並發現牠們驚人生存韌性的來源。
研究人員為了確認牠們的祕密武器，於是選定了一種水熊蟲，詳細檢視牠們的基因組，找到DNA上所謂的「損壞抑制基因」（damage suppressor，Dsup）。
接著他們將「損壞抑制基因」注入人體細胞的DNA內，並將那些經過基改的細胞暴露在X射線下，結果發現，它們所受到的DNA傷害遠比一般細胞小。
愛丁堡大學（University of Edinburgh）教授布萊克斯特（Mark Blaxter）告訴BBC，這項研究結果開闢了嶄新的天地，首度揭開了水熊蟲基因能有效防止輻射傷害的奧祕。
目前已知約有750種水熊蟲，牠們十分細小，多數不超過1毫米，主要生活在淡水的沉渣、潮濕土壤與苔蘚植物的水膜中，而少數則生活在海水的潮間帶。
(中時電子報)
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