疑與公園下棋民眾口角 狂打110謊報賭博
近1個月來，新北市110幾乎每天都接獲檢舉電話，舉報板橋農村公園內有民眾聚賭，但轄區海山警分局每次派員前往，均未發現賭博情事，懷疑是有心人士故意惡作劇，故由偵查隊組成專案小組展開調查。
警方調閱檢舉電話通聯紀錄，發現報案人竟遠從台北市萬華、中山、松山等及新北市蘆洲、三重、新店、永和等數個區域以公共電話方式進行謊報，經專案小組追查，鎖定43歲蘇姓男子涉案。
今（21）日凌晨0時許，警方循線在新店逮捕蘇嫌。蘇嫌最初對警方找到他感到驚訝，並頻向警方道歉，但偵訊時，蘇嫌卻改口不知為何會報案，他僅是猜測可能有人在公園賭博。
警方查訪農村公園民眾，得知蘇嫌日前疑似與下棋的民眾發生口角，懷恨下連續謊報31次。
偵訊後，警方依社會秩序維護法妨害公務罪章將蘇嫌函送簡易法庭裁罰。
(中時)
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