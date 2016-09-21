俄光榮巡洋艦輕量改裝 10月試航

俄國「1164計畫」的光榮級巡洋艦，巨大的網狀雷達透露了在上世紀80年代的蘇聯電子科技程度，因此需要改裝。(圖/美國海軍)

俄國光榮級巡洋艦(Slava-class)服役至今已30年，目前正在進行現代化升級工程。其中編號055烏斯季諾夫元帥號己完成改裝，將在10月下旬重返大海試航。

海軍情報網(Navyrecognition)報導，俄國瑟夫達許卡船廠(Zvezdochka Shipyard)新聞發言人(Yevmenov)說：「巡洋艦將會在10月下旬出海，現在已到最後的尾聲工作。」

烏斯季諾夫元帥號是從2011年6月決定改裝，到2012年11月進入乾塢執行，由於原本的造艦中心是在烏克蘭，而俄、烏兩國在1991年後就分道揚鑣，而且關係極差，因此俄國必須重新摸索艦上設備配置與主系統，以逆向工程的方式重新繪製圖紙。再加上俄國在舊蘇聯時代的工業技術與現在有很大的不同，包括輪機、動力、電氣設備都有巨大的差異，許多承包改裝的包商根本看不懂艦上的設備，更是增加改裝的難度。

光榮級烏斯季諾夫元帥最近在港區被拍到的畫面，與先前的照片比較，可發現桅頂的雷達換成平板型。(圖/海軍情報網)

光榮級巡洋艦1是舊蘇聯時代晚期的水面艦，全艦總長184公尺，排水量1萬1千噸，全艦最大的特徵就是16枚巨大的P-500玄武岩超音速飛彈發射器，火力相當驚人，不過服役30年的P-500在如今看來也顯得老舊了。

光榮級的近照，比前面的船員做比較，就看的出16具P700反艦飛彈有多麼巨大。(圖/網路)

改裝之後的光榮級，應該會以P-700花崗岩飛彈，或是3M-54「時時樂」飛彈來取代，保持制海的優勢。

(中時電子報)