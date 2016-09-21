GD私密照外流 YG硬起來戰駭客
南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD)日前IG被駭，其中不少和日本女星小松菜奈的親密照外流，戀情被迫公開，今(21日)他所屬的YG娛樂決定保護自家藝人，硬起來要採取法律途徑。
在GD私照外流時，YG當時回應：「公司不會干涉藝人私生活，對於GD與小松菜奈的戀情無可奉告。」而今天他們就嚴正發聲明譴責，並表示遭駭客攻擊的IG帳號，是GD用來和少數朋友分享日常生活的非公開帳號，但卻遭到有心人士駭入後公開，此舉已屬犯罪行為，並對GD造成多重傷害。
他們也強調流出的照片經過加工合成，為了保護藝人的隱私和名譽，打算採取法律手段起訴，而在網上惡意評論的網友也一同被起訴，藉此遏止私生飯的舉動。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。