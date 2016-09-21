GD私密照外流 YG硬起來戰駭客

GD日前IG遭駭，私密照外流。(圖／翻攝自韓網）

南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD)日前IG被駭，其中不少和日本女星小松菜奈的親密照外流，戀情被迫公開，今(21日)他所屬的YG娛樂決定保護自家藝人，硬起來要採取法律途徑。

在GD私照外流時，YG當時回應：「公司不會干涉藝人私生活，對於GD與小松菜奈的戀情無可奉告。」而今天他們就嚴正發聲明譴責，並表示遭駭客攻擊的IG帳號，是GD用來和少數朋友分享日常生活的非公開帳號，但卻遭到有心人士駭入後公開，此舉已屬犯罪行為，並對GD造成多重傷害。

他們也強調流出的照片經過加工合成，為了保護藝人的隱私和名譽，打算採取法律手段起訴，而在網上惡意評論的網友也一同被起訴，藉此遏止私生飯的舉動。

(中時電子報)