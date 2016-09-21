北京應屆生近半薪不及1萬5 房租占5成

大陸招聘平台表示，北京有48%應屆畢業生起薪不足3000人民幣。（達志影像/Shutterstock）

大陸一間網路招聘公司近日發布應屆畢業生起薪調查，北京有將近5成的社會新鮮人起薪不足3,000元人民幣（約1萬5千元台幣），但偏高的生活費與房價，讓房租支出又佔到薪資的一半以上，讓眾多畢業生大嘆談不起戀愛和旅遊。

據《北京青年報》報導，大陸一間網路招聘平台日前公布一份《2016年應屆畢業生安全感調查報告》，該報告提到，北京的社會新鮮人平均起薪為4746元人民幣（約23,730台幣），但有48.24%的人是低於3000人民幣、僅12.52%的畢業生能拿到月薪5,000人民幣（約25,000台幣）以上。這樣的薪資結構，卻和6成畢業生認為的「安全起薪」8,000人民幣（約4萬台幣）相差甚遠。

除了起薪低外，「北京居大不易」也是眾多應屆畢業生的苦惱，報告中指出，應屆生中有超過5成以上每月房租支出超過1700元人民幣（約8,500台幣），但在高房價的北京，這樣的租金僅讓他們住在不足3坪大小的隔間或地下室。面對如此的窘境，半數的畢業生選擇接受家庭經濟援助，更有1成3的人每月仍向父母拿取「零用金」貼補生活所需。

面對如此拮据的薪資分配，除了大喊談不起戀愛外，高達93.17%的應屆畢業生願意因為薪資增長跳槽，其中3成更不在乎「跳槽率」，招聘平台表示，全國畢業生的跳槽平均值為3年2間公司，而北京地區只需一年就達到了該項平均值。這批應屆生的壓力比過往更大，在起薪條件低於整體社會平均值時，租屋和開銷又必須自食其力，薪資高低與行業熱門就成為多數應屆生們「唯二」考量的就業條件。

(中時電子報)