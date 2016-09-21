全世界最速男人 《閃電俠2》公視播出
最受歡迎的超級英雄影集《閃電俠》，將於公視續播第二季！第二季中將有更多「超人類」現身，還有兩代「閃電俠」同台戲碼登場！
近來超級英雄的影視版圖越來越大，不論是改編DC或漫威漫畫，復仇者聯盟還是正義聯盟，單一的超級英雄衍生出更多正反派系，搶拍成各類影視作品，在超級英雄旋風下，電影部部吸金，影集則讓粉絲大呼過癮。而《閃電俠》更是「DailyView網路溫度計」台灣網友票選最受歡迎的超級英雄影集；今年DC漫畫改編電影如《蝙蝠俠對超人：正義曙光》、《自殺突擊隊》等，不少眼尖影迷發現彩蛋，也期待《閃電俠》電影版的上映。
《閃電俠》首季中，葛蘭高斯汀（Grant Gustin）飾演的「貝瑞艾倫」小時候看見母親被離奇殺害，父親背負罪名入監，在一場閃電意外讓他成了全世界速度最快的人，他私底下透過「星辰實驗室」朋友的協助，藉超能力速度打擊犯罪、維護和平。而第一季末，閃電俠所在的中央市上空出現一個大黑洞，他以超速回到過去，發現真相，還找到殺母凶手。《閃電俠2》的開場，距離時空錯置的「奇點事件」已過6個月，閃電俠成為保衛大眾的榮耀代表，星辰團隊也經過重整。影集22日起於公視3台，每周一至五晚間十點於公視播出。
(中時)
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