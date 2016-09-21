賈新興：今年感覺颱風特別多？

2016年每月颱風累積數與氣候值比較圖。（圖取自賈新興臉書／天氣風險公司）

1958年至2016年，歷年1月至9月颱風生成數的比較圖。（圖取自賈新興臉書／天氣風險公司）

氣象局與日本、美國之颱風中心預報誤差的統計表。（圖取自賈新興臉書／天氣風險公司）

莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連侵台，關島海面又有一個梅姬將要生成，今年似乎感覺颱風特別多？氣象專家賈新興臉書發文分析，「直覺上來說沒錯」，因為颱風大多集中在這兩個月生成。

天氣風險公司總監賈新興在臉書以〈今年感覺颱風特別多？〉為題分析，8月颱風平均生成5.6個，今年颱風集中在8月大爆發，生成7個；9月平均生成4.9個，今年若加上預計生成的17號颱風梅姬，將有7個颱風生成。今年颱風幾乎都集中在這兩個月生成。

不過，賈新興說，若累計1月至9月，氣候上平均是生成18.3個颱風，今年預估僅17個颱風生成，還比氣候值略少一個。但颱風季尚未結束，10個平均也有3.7個颱風生成，提醒大家多注意，但也無須過度緊張。

賈新興也分享，目前氣象局颱風中心預報，24小時的誤差約在100公里以下，而48小時的預報誤差也在120公里上下，隨著時間拉長，誤差也會因而增大，這也是目前的科學極限。氣象局如今的表現已有十足進展，已經可以媲美日本、美國。除了因觀測資料的進步、科學成就外，綜合各國數值模式以及颱風路徑系集預報系統的完成，發揮了極大的功效。

(中時)