李新自爆 林洲民看不起的議員是他

台北市都發局長林洲民昨天被爆出，曾說過「10個議員，我有9個瞧不起」，引發議員不滿，要求林洲民查清楚交報告。國民黨議員李新今天自爆，林洲民說的就是他。

國民黨市議員汪志冰昨天爆料，都發局內會議有同仁請林洲民親自出馬去跟議員溝通某事，沒想到林洲民回答「不用！10個議員，我有9個瞧不起」，引起議員不滿。林洲民回應他不記得是否有講過，議長吳碧珠當場裁示，給市府一週時間查清楚，28日前將報告送到議會。

柯文哲今天下午率局處長到市議會備詢，汪志冰質詢時，再度要求林洲民上備詢台說明此事，究竟有沒有說這句話。林洲民說，一句話要看前言後語，如果有說，他應該是說「去有用嗎？」若沒準備好，去議會溝通也沒有用，他已在準備下週要交給議會的報告。

但國民黨市議員戴錫欽接著表示，林洲民有沒有說這句話，有就有，沒有就沒有，準備難道是要造假嗎？

戴錫欽並問林洲民，現在台北市有61位議員，「你看得起幾位？」柯文哲忙在林洲民旁邊小聲說「每一位都看得起」，林洲民則回應，他不用「看得起」或「看不起」的說法，每一位議員都是可敬的工作夥伴。

戴錫欽接著問，是否現任每位台北市議員都尊敬？柯文哲又緊張在一旁小聲對林洲民說「對」，林洲民回應，他尊敬議員的工作跟態度。

林洲民表示，他的確不記得原句是說什麼，因為公宅跟公辦都更業務複雜，不是只去1次、或1小時溝通就有用的，要準備很多資料，不同時間分別去。

緊接著質詢的國民黨議員李新自爆，林洲民講「10個議員，我有9個瞧不起」，這句話就是在講他。

李新說，安康平宅改建為興隆公宅，本來一個月200元租金變成2000元起跳，一些身心障礙的住戶住不起，他要求都發局的人請林洲民來跟他溝通，結果林洲民就脫口而出這句話。議員只是為人民請命，林洲民卻說看不起議員，心態非常不可取。1050921

(中央社)