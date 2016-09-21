縣市長登陸遭批分化 洪秀柱：綠營也去
國民黨主席洪秀柱今天表示，過去有綠營行政首長到大陸，他們去不會分化，「我們去就會分化」？行政部門也說要組攬客團去大陸，是否也在製造分化？希望政府勿讓觀光產業關門。
中國國民黨中常會下午邀請台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光專題演講「國民黨與觀光產業：共識的建構」。
姚大光報告指出，有觀光客來、觀光產業就有救，希望觀光產業不要變成「關光產業」，請國民黨協助希望大陸對觀光的手要放寬。
洪秀柱聽取報告後說，國民黨執政8年，兩岸有很好的交流，也提升觀光熱絡程度，製造不少紅利，但民進黨上台後，完全不重視兩岸政策，陸客驟減，各行各業受影響，但政府視而不見，完全沒有感覺。
她表示，8名縣市首長到大陸訪問，希望解決民生生計問題，有人說會造成台灣的分化，她不知道是什麼邏輯；過去多少綠營首長到大陸，要求這個、要求那個，他們去不會分化，「我們去就會分化」？
洪秀柱說，在此邏輯下，日前行政部門提及要組攬客團去大陸，是在製造台灣的分化嗎？所以，所有的話都不合邏輯，完全說不通。
她指出，兩岸政策是所有政策重中之重，但是政府聽若罔聞，民眾只能自尋出路，這也是為何8名首長到大陸的原因，國民黨支持他們幫台灣解決問題。
洪秀柱說，希望蔡政府不要打壓陸客來台製造的觀光產業榮景，不要將觀光產業當成國民黨，讓觀光產業關門。
洪秀柱提醒蔡總統，不要忘記對國民的承諾，要保衛國家，無負國民付託，也不要忘記曾說要為年輕人打造更好的國家，這個國家就是中華民國。
她請蔡總統依照中華民國憲法而行，而不是披著中華民國外套，不知其背後真正的意向，若還是走台獨之路，要消滅合法政黨或打擊所有自認為對民進黨不利的產業，會受到國家與人民最嚴厲的制裁、指責。1050921
(中央社)
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