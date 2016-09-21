日銀放緩寬鬆 日股趁勢拉尾盤

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我要評比

日本銀行（BoJ）今天微調貨幣政策，未再祭出進一步寬鬆措施以加強刺激通膨與不冷不熱的經濟後，日股聞訊急拉。

日經225指數拋開一早的跌勢，尾盤急拉315.47點，收16807.62點，漲幅1.91%。東證指數上漲35.70點，收1352.67點，漲幅2.71%。（譯者：中央社陳亦偉）1050921

(中央社)