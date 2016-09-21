米其林首度進軍中國大陸 推上海指南

我要評比

知名的米其林集團（Michelin）今天首次出版中國大陸版美食指南，有許多奢華的餐廳拿到米其林星星，也有1家不起眼但人氣超高的粵菜平價餐館入選。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）引述法新社報導，米其林美食指南這次評鑑的是商業中樞上海，獲頒星星的餐廳有26間，包括上海人氣午餐去處、全球價格最低廉的米其林二星餐廳「喜粵8號」。

米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）表示：「從喜粵8號可以看出我們能在上海發現的東西：大廚、美味、高超的烹調。」

而在這本指南摘下最高榮譽三星的餐廳，是朗廷酒店內只有6張餐桌的「唐閣」。這家舒適的粵菜餐廳以燜海參與和牛著稱。

米其林7月首度推出新加坡版，如今又登陸中國大陸，現在範圍已涵蓋28個國家，介紹多樣美食，巴西、緬甸、祕魯、西藏菜等等都有。1050921

(中央社)