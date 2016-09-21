南華高中生混竹聯 互看不爽亮刀火拚

南華高中多名學生染黑，兩群人互看不爽相約火拚，遭警方循線逮捕。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣皮帶刀1把。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣折疊刀1把。（陳鴻偉翻攝）

19歲就讀南華高中的鄭姓學生，自稱混跡竹聯幫弘仁會，本月10日到校補課，鄭和施姓、溫姓同學在教室附近抽菸，和混跡竹聯幫雷堂的19歲劉姓學生，雙方互看不爽，上午9時左右爆發衝突，各自抽出折疊刀及皮帶刀互嗆，最後鄭刺了劉1刀，所幸送醫後並無大礙。

警方獲報後，將鄭姓等7名打架學生陸續逮捕，並依殺人未遂罪移送鄭，另6人則依傷害罪送辦，但當晚鄭被移送台北地檢署時，又有多名黑衣人到場，嗆聲要幫劉討公道，揚言溫交保後要「給他死」，鄭見狀又叫另一批人到場，場面一觸即發，所幸遭警方快打部隊制止，雙方揚言再找一天拚輸贏」。

警方調查，兩派人馬2天後先在南機場發生衝突，接著又約到華中橋下，數十人分持棍棒、西瓜刀火拚，械鬥造成多人掛彩，事後再遭萬華分局逮捕。

校園染黑引發不少家長不滿和擔心，對此南華高中表示，滋事的學生已全數退學，未來也會配合警方，加強相關的宣導和預防工作。

(中時)