廉委會遭監察院指黑機關 柯：已修改規則
監察院日前針對大巨蛋案糾正北市府，認為北市廉政委員會在沒有法律明文規定下行使調查權，明顯有違法之虞。今市長柯文哲赴議會備詢，議員王欣儀質問，廉委會被指是黑機關，要不要裁撤？柯說，已修正廉委會職權，它僅是市府諮詢機關。
面對監察院糾正內容，北市政風處長劉明武日前強調，市府是依照《台北市組織自治條例》第9條設立廉政委員會，廉委會有行政調查權，跟司法調查權完全不同，會再向監察員說明解釋，市府不會進行裁撤。劉今表示，監察院糾正後，已限縮廉委會行政調查權，現是「審查」性質，不是調查性質。
王欣儀反問，這些事情政風處不能做嗎？廉委會是沒有實質意義、沒有作用的單位，她要求柯二選一，看要政風處還是廉委會，不要浪費資源。
劉明武說，當初市長選舉的政見就是希望透過廉委會，引進外部力量。柯文哲則說，兩個機關沒有直接關係，並行不悖，已經修改廉委會規則，它僅是諮詢的性質。
(中時)
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