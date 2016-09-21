懷孕4月喝酒惹議 林心如疑發文回擊：海邊人好多
演藝圈知名黃金剩女林心如，在今年520大方任愛霍建華，後於7月31日於峇里島順利完婚，成功甩開剩女封號，而她數度被拍到小腹微凸，帶球嫁的傳言甚囂塵上，隨後她在歸寧宴上親口證實，自己將在明年春天升格當媽，只是她近日合體好姊妹舒淇、徐若瑄，卻被網友發現手裡拿的竟是酒杯，遭質疑孕婦不該喝酒，對此，林心如於臉書發文「海邊人好多」疑似做出反擊。
舒淇本月3日無預警宣布閃嫁港星馮德倫，婚訊傳出震撼演藝圈，而她16日婚後首度返台，老公馮德倫19日也愛相隨飛抵台灣，昨（20日）舒淇開心和好友吃大餐相聚，雖然不見逢德倫，卻可見到好友林心如、徐若瑄，隨後她在微博PO出合照，只見她穿著牛仔吊帶褲，開心對著鏡頭比YA，徐若瑄在後面摟著好姊妹，而林心如則拿著酒杯甜笑，3大女神同框讓網友誇讚「最美照片」。
只是網友卻對林心如手拿酒杯提出質疑，紛紛表示「孕婦不是不該喝酒？」、「喝酒對寶寶不好」意外在網上掀起熱議。當事人林心如今在臉書發文，寫下「海邊人好多」疑似反擊正義魔人，粉絲也隨之附和，指責「管太寬的人太多」，更有人認為林心如行事已經很低調，偶爾放鬆不該被放大檢視。
(中時電子報)
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